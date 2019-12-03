Şeyma Subaşı Guido Senia tarafından ihanete uğradı

Geçtiğimiz aylarda ikilinin ayrıldığı iddiaları ortaya atılmış Şeyma Subaşı bu iddiaları yalanlamıştı. Kısa bir süre önce İstanbul’da bir araya gelen aşıkların yeniden ayrılık kararı aldıkları iddia edildi.

Ünlü DJ’in, Subaşı’nı bir Türk kızıyla aldattığı konuşuluyor. Son video paylaşımında Subaşı, sevgilisinin yanına giderek “Şeyma hakkında ne düşünüyorsun?” diye sormuştu. Sevgilisini çok sevdiğini söyleyen Guido ise “Şeyma müthiş bir kadın. Tam bir ilham kaynağı. Hayatımızda olduğu için hepimiz çok şanslıyız” diyerek öpücüklere boğmuştu.

İHANET DUBAİ’DE GERÇEKLEŞTİ!

O anların ardından bomba bir iddia sosyal medyaya düştü. Magagenius sayfasının iddiasına göre İtalyan DJ, Şeyma Subaşı’nı bir Türk kızıyla aldattı. İhanet Dubai’de gerçekleşti. İddiaya göre, olayı duyan Şeyma Subaşı Guidio Seina’yı terk etti. Ancak bu iddialara rağmen Şeyma’nın hesabında sevgilisi ile olan fotoğraflarının durması da dikkat çekti.