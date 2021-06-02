Yaşadığı ilişkilerle ve yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine konu olan Şeyma Subaşı bu kez bomba bir iddiayla gündeme geldi. Subaşı'nın uzun süredir birlikte olduğu ve evlilik hazırlıklarına başladığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den hamile olduğu konuşuluyor. Şeyma Subaşı hamile mi? Kaç aylık hamile? sorularının yanıtını merak edenler haberimizden bulabilir...

ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ? KAÇ AYLIK HAMİLE?

Mısırlı milyarder sevgilisi ile ikinci kez nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre 3 aylık hamille.

Cankurt, "Doğrusunu benden öğrenin" diyerek Şeyma Subaşı'nın hamile haberlerine son noktayı koyarak Subaşı'nın 3 aylık hamile olduğunu duyurdu.

Henüz Şeyma Subaşı'dan bir açıklama gelmese de paylaştığı fotoğraflarda göbeğinin büyümesi takipçilerinin gözünden kaçmıyor...