Şeyma Subaşı' hesap hareketlerini paylaşan bankacıya 9 yıl hapis!

Acun Ilıcalı ile 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı'nın hesap hareketleri sosyal medyaya düştü. Şeyma Şubaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacı önce çalıştığı kurum tarafından işten atıldı sonra da mahkemelik oldu.

9 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Banka çalışanı magazinde çıkan haberlerden dolayı nafakası merak ettiği için Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini kontrol ettiğini açıkladı. 9 yıla kadar hapsi istenen banka memuru işinden de atıldı.

NAFAKA OLAY OLMUŞTU

Eylül 2017'de evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2018'de anlaşmalı olarak boşandı. Daha sonra İtalyan DJ Guido Senia'yla yeni bir ilişkiye başlayan Subaşı'nın aldığı nafaka günlerce konuşuldu.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan Dj Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. İkili şu anda Türkiye'de birlikte tatil yapıyor.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ilk fotoğrafını paylaşmıştı.