Şeyma Subaşı imaj değişikliğine giderek saçlarını pembeye boyattı

Boşandığı eşi Acun Ilıcalı'ya canlı yayın sırasında mesaj gönderen ve bir andan magazin gündmeine düşen Şeyma Subaşı, olayın hemen ardından New York'a uçtu. ABD'nin gözde kentinden paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, takipçilerine ufak bir sürpriz yaptı. Saçlarının rengini uzun süre değiştirmeyen Subaşı, pembe boyalı saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

HER OLAYDAN SONRA YURT DIŞINA ÇIKIYOR

Şeyma Subaşı'nın bu değişimi hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Ayrıca Subaşı'nın Acun'la yaşadığı büyük sıkıntılardan sonra yurt dışına çıkması sıkı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

"ACUN'LA HER ZAMAN BİR DİYALOĞUMUZ VAR"

Yakın zaman önce YouTube kanalı açan ve günlük yaşantısından kesitler paylaşan Şeyma Subaşı, canlı yayındaki mesaj olayıyla ilgili son videosunda " Acun'la her zaman bir diyaloğumuz var ve her şeyi konuşabiliyoruz. Maddi, manevi, Melisa'yla ilgili ve benimle ilgili. Ben New York'a gidiyorum oradan da Miami'ye gidiyorum. Melisa'nın da okulu Miami'ye gittiğim zaman tatil oluyor ve Melisa yanıma gelecek. Acun da o dönem belki Melisa'yı alıp Dominik'e gidecek ev oradan da bana yollayacak. Miami'de de artık evde kalmadığım için otelde kalacağım. Eee otelde Melisa'yla kaldığım şeyde de tabi ki de Acun karşılıyor. Bunu sordum, zaten bu onaylanmış bir şeydi sadece tarihleri konuşacaktık." demişti.