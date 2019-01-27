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Şeyma Subaşı, İtalyan uyruklu bir adamla aşk yaşadığını itiraf etti

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ayrılmasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. "Hayalimdeki evlilik bu değildi. Evliliğimin, özlemini duyduğum, aradığım şeylerin boşluğunu dolduramadığını gördüm. İkimiz de ayrı şeylerden zevk alıyor olduk" dedi.

Şeyma Subaşı, İtalyan uyruklu bir adamla aşk yaşadığını itiraf etti

Kendi ortak noktalarını bulamadıklarını ifade eden Subaşı sözlerine şöyle devam etti: Sonunda ikimiz de dedik ki; biz galiba boşanmalıyız artık.

ŞEYMA SUBAŞI'DAN AŞK İTİRAFI

Kısa süre içerisinde yeni bir ilişkiye yelken açtığını itiraf eden Subaşı sevgilisinin İtalyan uyruklu olduğunu söyledi.

Şeyma Subaşı, İtalyan uyruklu bir adamla aşk yaşadığını itiraf etti

 

 

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