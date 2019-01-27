Şeyma Subaşı, İtalyan uyruklu bir adamla aşk yaşadığını itiraf etti

Kendi ortak noktalarını bulamadıklarını ifade eden Subaşı sözlerine şöyle devam etti: Sonunda ikimiz de dedik ki; biz galiba boşanmalıyız artık.

ŞEYMA SUBAŞI'DAN AŞK İTİRAFI

Kısa süre içerisinde yeni bir ilişkiye yelken açtığını itiraf eden Subaşı sevgilisinin İtalyan uyruklu olduğunu söyledi.