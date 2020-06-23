Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, babalar günü dolayısıyla Bodrum’a tatile gelen kızı Melisa ve eski eşi Şeyma Subaşı ile birlikte Mimoza Gümüşlük’te yemek yerken objektiflere takıldı. Ünlülerin sıkça tercih ettikleri bir restaurantta kalabalık bir arkadaş kitlesi ve kızları ile yemek yiyen ikiliyi görenler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı barıştı mı sorularını da araştırmaya başladı.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı Tropez'de 18 Eylül 2017 yılında dünya evine girmişti.

Ünlü televizyoncu ve fenomen Şeyma Subaşı boşanma kararını 21 Kasım'da aldı ve jet hızıyla boşandı. Boşanmanın ardından Acun Ilıcalı iddialara şöyle yanıt vermişti;

"İddialar çirkin ve asılsız. Popüler insanlarız böyle iftiralara kimse inanmasın! Evliliği yürütemedik ve medeni şekilde ayrıldık. İkimiz de üzgünüz. Her evlilikte boşanma da var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı. Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı yürütemedik. Yürümedi hayırlısı olsun. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık.”

Boşanmanın ardından dost kalan ikili kızları Melisa için görüşmeye devam ettiler. Bir dönem Acun Ilıcalı'dan para istediği mesajla gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakada geçtiğimiz günlerde ifşa olmuştu.

Kısa bir süre sonra Şeyma Subaşı İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte olmaya başladı. Uzun zamandır birlikte olan çift karantina dönemini de beraber geçirdiler.

Acun Ilıcalı ise Şeyma Subaşı ile çok benzeyen 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte olmaya başladı. Çiftin ilişkileri 1 yılı aşkındır devam ediyor.