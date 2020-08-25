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Şeyma Subaşı ve Kaan Özhelvacı aşk mı yaşıyor?

Şeyma Subaşı ve Kaan Özhelvacı aşk mı yaşıyor? Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile olan fotoğraflarını kaldırmasının ardından adı genç iş insanı Kaan Özhelvacı ile anılmaya başladı. Takipleşmeye başlayan ikiliden Özhelvacı'nın, Şeyma Subaşı'nın fotoğraflarını beğenmesi ifşa olunca genç iş adamı Instagram hesabını kapattı.

Şeyma Subaşı ve Kaan Özhelvacı aşk mı yaşıyor?

Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte olmaya başlayan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından sevgilisi ile olan fotoğraflarını kaldırdı. Olayın ardından Subaşı'nın adı genç iş insanı Kaan Özhelvacı ile anılmaya başlandı.

Kaan Özhelvacı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Şeyma Subaşı ile sevgili mi?Kaan Özhelvacı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Şeyma Subaşı ile sevgili mi?

Guido Senia ile ayrılıklarının gündeme gelmesiyle yeni bir hamle yapan Şeyma Subaşı Guido ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.

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Olayın ardından Subaşı'nın adı Kaan Özhelvacı ile aşk dedikodularına karıştı. 

Instagram'da birbirlerini takibe alan ikiliden Özhelvacı, Subaşı'nın fotoğraflarını beğenmeye başladı. Yakınlaşma, ifşa oldu. Bunun üzerine paniğe kapılan işadamı, sosyal medya hesaplarını kapattı...

'ÖZGÜR KUŞ'

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından Guido ile olan bazı karelerini kaldırdı. Subaşı, son pozunu ise "Free Bird" yani "Özgür Kuş" notuyla paylaştı...

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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