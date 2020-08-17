Şeyma Subaşı yalanlamıştı! Parti yaptığı evin kapı komşusu konuştu!

Şeyma Subaşı'nın dün akşam katıldığı bir partide polis baskınına uğradığı iddia edilmişti. Subaşı olayı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yalanlasa da parti yapılan evin kapı komşusu olan reklamcı Enis Özkan, o gece yaşananları anlattı.

Sabaha karşı kendisini 10 yaşındaki çocuğunun uyandırdığını söyleyen reklamcı Enis Özkan, "Sabah 6:30 ile 6:45 arası uyandım. Uyandığımda çok yoğun müzik sesi vardı. Muhatap olmak istemedim ve emniyeti aradım. Başka komşular tarafından da şikayet edildiğini biliyorum. Sivil ekipler geldi. İlk partileri değil." ifadelerini kullandı.

"EMNİYETE ŞİKAYET ETMEKTEN YORULDUM"

Subaşı ve arkadaşlarının Çeşme'deki bu evde ilk kez parti yapmadıklarını söyleyen Özkan, "Bu onların birinci partileri değil. Yaz başından beri üç veya dördüncü parti oldu" dedi.

'DEEP HOUSE ELEKTRONİK MÜZİK TARZIM DEĞİL'

Sözlerini sürdüren Özkan, "Benim canım sabaha kadar deep house elektronik müzik dinlemek istemiyor. Dip komşum oldukları için sabaha kadar zorla dinletiyorlar. Bu tarz müzikleri sevmiyorum. Tarzım değil. Emniyete şikayet etmekten yoruldum" şeklinde konuştu.

'KENDİ EVİMİZDE HUZURLA OTURACAK MIYIZ?'

Yazlığına yılda en fazla 20 günlüğüne geldiğini belirten Özkan, "Burada after party yapıyorlar. Burası gece kulübü mü yoksa ev mi belli değil? Eğer gece kulübü ise ruhsatı var mı? Eğer ruhsat verildiyse lafımız yok. Ama verilmediyse kendi evimizde huzurlu oturamayacak mıyız?

"BABA BURADA NE OLUYOR?"

10 yaşındaki çocuğum sabaha karşı müzik sesiyle uyandı. Bana, 'Baba burada ne oluyor?' diye sordu. Bu partiyi katılanlara soruyorum; "Sizin çocuklarınızın kaldığı evin hemen yanında sabaha kadar böyle bir parti yapılsa, çocuğunuz sizi uyandırsa nasıl bir duygu hissederseniz o duyguyu hissediyorum.

Polisi aradığında evde Şeyma Subaşı'nın olduğundan haberinin olmadığını ifade eden Özkan, "Evden kalabalık bir grup ve Şeyma Subaşı çıktı.

İhbarı yaptığımda onun burada olduğundan haberim yoktu. Savcılık izni olmadığı için polis eve girmedi.

"DEFALARCA ŞİKAYET ALDI"

"Ama İzmir emniyeti aynı evle ilgili yaz boyunca defalarca şikayet aldı. Ben de evin sahibini birkaç kez uyardım. İyi niyet gösterdik ama dinlemediler. En sonunda emniyet güçlerini aramak zorunda kaldık." diyerek yaşananların iç yüzünü anlattı.

ŞEYMA SUBAŞI AÇIKLAMA YAPTI

Çıkan iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Lütfen inanmayın arkadaşlar, bu haber doğru değil. Böyle bir şey olmadı" dedi.