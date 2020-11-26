Şeyma Subaşı yeni aşka yelken açtı! Sinan Tuna ile yakınlaştı

Yaşadığı aşklarla ve partilerde boy göstermesi ile çok konuşulan Şeyma Subaşı'nın adı yeni bir isimle anılıyor. Zamazingo adlı Instagram sayfasında yer alan habere göre Subaşı'nın ABD ve Meksika'da Sinan Tuna isimli genç işadamıyla yakınlaştığını iddia etti.

Sinan Tuna kimdir? Kaç yaşında? Sinan Tuna Farmasi | Sinan Tuna Şeyma Subaşı aşk mı yaşıyor? Sevgili mi?

Farmasi isimli ilaç ve kozmetik firmasının Kuzey Amerika CEO'su olan Tuna, geçtiğimiz hafta Şeyma gibi Meksika Tulum'daydı.

İŞ Mİ, AŞK MI?

İkili, önceki gün de aynı saatlerde Miami'deki 'Prime 112' adlı restorandan aynı masanın fotoğrafını paylaştı. Şeyma'nın Eylül'de Sinan Tuna'nın ailesinin sahibi olduğu Farmasi'nin reklamında rol alması ise "İkili arasındaki ilişki, aşk mı iş mi yoksa ikisi de mi?" dedirtti!

Sinan Tuna kimdir? Kaç yaşında? Sinan Tuna Farmasi | Sinan Tuna Şeyma Subaşı aşk mı yaşıyor? Sevgili mi?

ŞEYMA ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRİYOR?

Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda Guido Senia ile yaşadığı aşkla gündemde kalmış, söz konusu ilişki daha sonra sona ermişti. Ayrıca Subaşı koronavirüs salgınına rağmen düzenlenen partilere katılması ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmişti.