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Şeyma Subaşı'ndan arkadaşı Şevval Şahin'e destek: "Kıskanç bir milletiz"

CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk eden Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'e yakın arkadaşı Şeyma Subaşı'dan destek geldi. Subaşı sosyal medyada yaptığı açıklamada: "Kıskanç bir milletiz" dedi.

Şeyma Subaşı'ndan arkadaşı Şevval Şahin'e destek: "Kıskanç bir milletiz"

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan yakın arkadaşı Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'e destek geldi. Subaşı'nın açıklamasında kullandığı kelimeler ise tepki çekti.

Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti. 

Şahin'e bir çok ünlü isimden destek gelirken yakın arkadaş olduğu bilinen Şeyma Subaşı'da sosyal medyadan yaptığı açıklama ile eski güzelin yanında olduğunu dile getirdi.

"KISKANÇ BİR MİLLETİZ"

Subaşı açıklamasında şunları dile getirdi:

"Yapılan yorumları yapılan haksızlığı ben de görüyorum, tamamen arkasındayım keşke bana daha önce sormuş olsaydı. Ben 30 yaşındayım kendisi 20 yaşında ben bu günlerden geçtim ve hala geçiyorum.

"Ama çok üzülerek söylüyorum ki o kadar kıskanç bir milletiz ki insanlara haksızlık yaparak besleniyoruz. Bizim için üzülmüyorum size üzülüyorum böyle bir karaktere sahip olduğunuz için. Şevval çok güzel bir kız çok güzel yerlere gelecek. Şevval hiç takılma ve üzülme. Arkandayım her zaman arkadaşım."

Şeyma Subaşı bu açıklamasının ardından tepki çekmemek için 'kıskanç bir milletiz' lafını düzeltti ve "Yanlış anlaşılmasın" dedi.  

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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