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Şeyma Şubaşı'ndan dudak uçuklatan kombin!

Bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı lüks yaşantısı ve giyimiyle yine çok konuşuluyor. Önceki gün yaptığı kombinin değeri ortaya çıkan Subaşı gündem oldu.

Şeyma Şubaşı'ndan dudak uçuklatan kombin!

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı aldıklarını açıklamasının ardından tatile çıkmışlardı. Tatil dönüşü özel jet bulamayan Alsaloussi, bir yolcu uçağını Şubaşı ve kızı için tüm biletlerini satın almasıyla epey konuşulmuştu.

MİNİ SERVETLİK KOMBİN

Yaptığı tatil ve yaşadığı lüks hayat ile sık sık gündeme gelen Subaşı, lüks hayatından ödün vermiyor. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesi yayınlayan Subaşı'nın, taktığı çantanın 38 bin 123 TL, yüzüğünün fiyatı ise 22 bin 575 TL değerinde olduğu öğrenildi. Şubaşı'nın kombinine harcadığı fiyat ise sosyal medyada epey konuşuldu.

Şeyma Şubaşı'ndan dudak uçuklatan kombin!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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