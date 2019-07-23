Seynan Levent Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
Seynan Levent Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Seynan Levent hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
SEYNAN LEVENT KİMDİR?
Doğum tarihi : 08.Ağustos.1953
Seynan Levent kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Aslan
Meslek : TV Sunucusu
Seynan Levent doğum yeri : Ankara
SEYNAN LEVENT BİYOGRAFİSİ
Program yapımcısı, televizyon yönetmeni ve muhabiri
Seynan Levent, 8 Ağustos 1953 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Babası Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı İsmet Sezgin, annesi matematik öğretmeni Saadet hanımdır. TED Ankara Koleji'ndende orta öğretimini bitirdikten sonra Paris’e giderek üniversite eğitimini de Paris'deki Ecole Superieur de Journalism et Mass Media & Hautes Etudes'de yaptı.
TRT'de Akşama Doğru programı yapımcılığı ve sunuculuğu yapan Seynan Levent, birçok belgeseller çekti ve TRT'de haber dairesi yönetmenliği ve muhabirliği de yaptı. Seynan Levent tarafından hazırlanıp sunulan kültür programı Akşama Doğru, 17 yıl boyunca TRT 2'de yayınlamış, 10 Eylül 2004 tarihinde yayından kaldırılmıştır.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Master Programı Öğretmenliği, Gazi Üniversitesi Televizyon Yapımcılığı Öğretmenliği yaptı. Başkent Üniversitesi'nde Radyo Televizyona Giriş ve Radyo TV Gazeteciliği dersleri verdi.
İngilizce-Türkçe, Fransızca-Türkçe olarak simultane çevirmen olarak çalıştı, kitaplar çevirdi.
Seynan Levent, 1982 yılında Devlet Tiyatrolarında yönetmenlik yapan Tamer Levent ile evlendi. Efe ve Hazel adlı iki çocuğu vardır.
Yaptığı Belgesel Programlar:
Farah Diba: Bir İmparatoriçe
Anadolu Süs Takıları Belgeseli
Gölge Oyunu Belgeseli
Kukla Belgeseli
Sanatçının Dünyası ( Fakir Baykurt, Can Yücel, Duygu Aykal, Yıldız Kenter, Turhan Selçuk, Yaşar Kemal vb. 50' nin üstünde portre pogramları )
HABERE YORUM KAT