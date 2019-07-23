Seynan Levent Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEYNAN LEVENT KİMDİR?

Doğum tarihi : 08.Ağustos.1953

Seynan Levent kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : TV Sunucusu

Seynan Levent doğum yeri : Ankara

SEYNAN LEVENT BİYOGRAFİSİ

Program yapımcısı, televizyon yönetmeni ve muhabiri

Seynan Levent, 8 Ağustos 1953 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Babası Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı İsmet Sezgin, annesi matematik öğretmeni Saadet hanımdır. TED Ankara Koleji'ndende orta öğretimini bitirdikten sonra Paris’e giderek üniversite eğitimini de Paris'deki Ecole Superieur de Journalism et Mass Media & Hautes Etudes'de yaptı.

TRT'de Akşama Doğru programı yapımcılığı ve sunuculuğu yapan Seynan Levent, birçok belgeseller çekti ve TRT'de haber dairesi yönetmenliği ve muhabirliği de yaptı. Seynan Levent tarafından hazırlanıp sunulan kültür programı Akşama Doğru, 17 yıl boyunca TRT 2'de yayınlamış, 10 Eylül 2004 tarihinde yayından kaldırılmıştır.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Master Programı Öğretmenliği, Gazi Üniversitesi Televizyon Yapımcılığı Öğretmenliği yaptı. Başkent Üniversitesi'nde Radyo Televizyona Giriş ve Radyo TV Gazeteciliği dersleri verdi.

İngilizce-Türkçe, Fransızca-Türkçe olarak simultane çevirmen olarak çalıştı, kitaplar çevirdi.

Seynan Levent, 1982 yılında Devlet Tiyatrolarında yönetmenlik yapan Tamer Levent ile evlendi. Efe ve Hazel adlı iki çocuğu vardır.



Yaptığı Belgesel Programlar:

Farah Diba: Bir İmparatoriçe

Anadolu Süs Takıları Belgeseli

Gölge Oyunu Belgeseli

Kukla Belgeseli

Sanatçının Dünyası ( Fakir Baykurt, Can Yücel, Duygu Aykal, Yıldız Kenter, Turhan Selçuk, Yaşar Kemal vb. 50' nin üstünde portre pogramları )