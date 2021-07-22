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  3. Şeytan doldurur dedikleri bu olsa gerek! Anahtarlık görünümlü silahla oynarken oğlunu vurdu

Şeytan doldurur dedikleri bu olsa gerek! Anahtarlık görünümlü silahla oynarken oğlunu vurdu

Bartın'da duyanların inanmakta zorlandığı olayda, anahtarlık görünümlü silahla oynayan anne, yanlışlıkla oğlunu yaraladı. Gözaltına alınan anne, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şeytan doldurur dedikleri bu olsa gerek! Anahtarlık görünümlü silahla oynarken oğlunu vurdu

Bartın'da meydana gelen olay, film senaryolarını aratmadı. Anahtarlık görünümlü silahla oynayan bir kadın oğlunun yaralanmasına neden oldu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, anahtarlık görünümlü silahla oynayan annesi tarafından yaralanan genç, tedavi altına alındı. İstanbul'da yaşayan ve annesiyle Kurban Bayramı tatili için Sarıfasıl köyündeki dayısının yanına gelen G.E. (30), bahçede otururken nereden geldiği belli olmayan mermiyle göğsünden yaralandı.

Şeytan doldurur dedikleri bu olsa gerek! Anahtarlık görünümlü silahla oynarken oğlunu vurdu

ANAHTARLIKTAN BİR ANDA MERMİ ÇIKTI

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine, buradan da Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, G.E'ye ait olan ve annesi oynarken ateş alan anahtarlık görünümlü silahtan çıkan mermiyle yaralandığı belirlendi.

Şeytan doldurur dedikleri bu olsa gerek! Anahtarlık görünümlü silahla oynarken oğlunu vurdu

Gözaltına alınan anne, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, G.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Şeytan doldurur dedikleri bu olsa gerek! Anahtarlık görünümlü silahla oynarken oğlunu vurdu

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