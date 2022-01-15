Şeytan Kırmızısı ne demek, TDK'ya göre Şeytan Kırmızısı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şeytan kırmızısı ne demek? Şeytan kırmızısı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şeytan kırmızısı kelimesi. Peki şeytan kırmızısı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şeytan kırmızısı nedir, şeytan kırmızısı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞEYTAN KIRMIZISI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şeytan kırmızısı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şeytan kırmızısı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kırmızının parlak bir türü

- Bu renkte olan

