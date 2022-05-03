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Şeytan Uçurtması ne demek, TDK'ya göre Şeytan Uçurtması kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şeytan Uçurtması kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şeytan Uçurtması ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şeytan Uçurtması nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şeytan Uçurtması kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şeytan Uçurtması ne demek, TDK'ya göre Şeytan Uçurtması kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şeytan uçurtması ne demek? Şeytan uçurtması TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şeytan uçurtması kelimesi. Peki şeytan uçurtması ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şeytan uçurtması nedir, şeytan uçurtması kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ŞEYTAN UÇURTMASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şeytan uçurtması kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şeytan uçurtması kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kâğıttan, bükülerek yapılmış üçgen biçiminde bir çeşit küçük uçurtma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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