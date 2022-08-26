Şeytanca düşünceleri olmayan, en masum burçlar belli oldu! İşte saflıklarıyla 'Seni çok üzerler' dedirten o burçlar...

Akıllarına şeytanca planlar gelmeyen, hep masum bir şekilde düşünen burçlar sizce hangileri? İşte saflıklarıyla 'Yok artık' dedirten o burçlar...

Emine Özfalcı
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Şeytanca düşünceleri olmayan, en masum burçlar belli oldu! İşte saflıklarıyla 'Seni çok üzerler' dedirten o burçlar...

Hayatımızdaki insanları tanımak için astroloji bize yardım eder. Bazı insanlar çocuksu kalbiyle her zaman masum ve hassas olurlar. Yaşları ne olursa olsun masum ve iyi olmayı asla bırakmayan bu kişiler oldukça hassas olur. İşte saflıklarıyla 'Yok artık' dedirten o burçlar...

KOÇ

Koç burçlarının bu listede olması sizi şaşırtabilir Ancak Koç burçları duygularıyla hareket eder. Bu özelliklerinin yanında koç burçlarının oldukça saf bir kalbi vardır ve düşünceleri her zaman masumdur.

Şeytanca düşünceleri olmayan, en masum burçlar belli oldu! İşte saflıklarıyla 'Seni çok üzerler' dedirten o burçlar...

YENGEÇ

astrolojide en duygusal burçlar arasında yer alan Yengeç burçları son derece masum ve hassas davranırlar. Yengeç burçları asla insanlara ihanet etmez. Her zaman empati duygusuyla hareket ederler. Çevrelerindeki insanları kırmak ve üzmek istemezler.

Şeytanca düşünceleri olmayan, en masum burçlar belli oldu! İşte saflıklarıyla 'Seni çok üzerler' dedirten o burçlar...

KOVA

Kova burcu olan kişi hayatını işine adar ve her zaman yüksek standartlara sahip olmak ister. Kova burçları, hayatındaki insanlara karşı her zaman duyarlı olur. Her zaman iyi olmalarını ister ve elinden geleni yaparlar.

Şeytanca düşünceleri olmayan, en masum burçlar belli oldu! İşte saflıklarıyla 'Seni çok üzerler' dedirten o burçlar...

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