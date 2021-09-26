Şeytanın aklına gelmeyecek tuzak! İş arkadaşını mobil banka üzerinden dolandırdı

Sultanbeyli Adil Mahallesi Yakuphan Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde 6 Eylül'de saat 18.30'da meydana gelen olayda iddiaya göre E.Ö. iş yerinden arkadaşı N.S. isimli kadının cep telefonunu yemekhane kısmından alıp ütü odasına gidiyor.

MOBİL BANKACILIK İLE 64 BİN KREDİ

E.Ö. burada iş arkadaşının cep telefonu üzerinden mobil bankacılığa girerek 64 bin liralık kredi çekti. Aynı uygulama üzerinden parayı ev sahibine havale eden E.Ö., 5 dakika sonra telefonu sahibi N.S.’ye verdi.

BAŞKA BİR HESAPTAN PARAYI ALDI

Sonra ev sahibini arayan E.Ö. gönderdiği para içerisinden 6 bin lira tutan 5 aylık kira borcunu almasını istedi ve geri kalan 57 bin 500 TL’lik tutarı yanlışlıkla gönderdiğini söyleyerek başka bir hesap üzerinden kalan tutarı iade aldı.

DAHA ÖNCE YARDIM BAHANESİYLE BİLGİLERİNİ ÇALDI

Edilen şikayet üzerine harekete geçen polis, şüpheli E.Ö.’nün, N.S.’ye ait şifre bilgilerini daha önce yardım etmek bahanesiyle öğrendiğini tespit etti. Geçen cuma günü E.Ö. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli E.Ö. serbest bırakıldı.