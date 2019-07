Seyyal Taner Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEYYAL TANER KİMDİR?

Doğum tarihi : 28.Eylül.1952

Seyyal Taner kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Şarkıcı, Sinema Oyuncusu

Seyyal Taner doğum yeri : Şanlıurfa

SEYYAL TANER BİYOGRAFİSİ

Seyyal Taner, 28 Eylül 1952 tarihinde Şanlıurfa’da doğmuştur. Bir albay olan babası, Farsça’da “Her yüz yılda bir dünyanın etrafında bir tur atıp, başka bir yere giden, yerinde hiç durmayan yıldız” anlamına gelen “Seyyal” ismini vermiştir. Ailesi ile beraber İstanbul’a taşındılar. İlk öğretimden sonra Amerikan Kız Koleji'nde okuyup mezun olmuştur. Okul yıllarında İstanbul Devlet Konservatuarı'nda dışardan bale eğitimi alır. Müziğe meraklı olmasından dolayı 1965 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu'ndan ders almaya başlar. Bir süre sonra Kanat Gür Orkestrası'nda amatör olarak şarkı söylemeye başlar.

İstanbul'da bir konser esnasında “Los Bravos” topluluğu ile tanışır ve müziğe olan merakını gören topluluk üyeleri İspanya'ya döndükten sonra bir müzikal filmde rol teklifinde bulunurlar. 1968yılında İspanya'ya gidip bu filmde rol alır. Bu film çalışması esnasında "Villa Rides" filminden de teklif alır ve bu filmde ufak bir rol oynar. Sonra Türkiye'ye dönüp sinema çalışmalarına devam eder ve bir çok filmde vamp kadın rolleri ile dikkatleri üzerine toplar.

Sinema çalışmalarını bırakarak Almanya'ya gider. Seyyal Taner, Almanya’dayken 1969 yılında “Los Bravos” grubunun gitaristi Peter Harold ile evlendi, Melani adında bir kızı oldu , bir buçuk yıl sonra ayrıldı. Kısa süren bu evlilikten sonra Türkiye'ye döndü. Film çalışmalarına devam etti, bir süre sonra da Selda Bağcan, Ferhan Üçoklar ve Arda Uskan'ın desteğiyle şarkıcılığa başladı.

Türk pop-rock müziğine getirdiği rengarenk yelpazesi ile sahnelerin zincirlerini kırmış, sadece şarkı söyleyen standart vokalistlerin aksine, dansçılarıyla çıkıp saatlerce hem dans edip hem şarkı söyleyebilmiş, alaturka gazinolara rock müziğini sokmuş, sadece sesiyle değil, güzelliği ve ilginç kıyafetleriyle de göz doldurmuş, dönemindeki şarkıcılara benzemeyip, hayallerinin peşinde koşmuş ve yapmak istediklerini yapmış, Türk pop-rock müziğinin yerinde duramayan, asi, sıradışı ve cesur şarkıcısı olarak bilinmektedir.

1974 yılında başrollerini Neşe Karaböcek ve İzzet Günay'ın paylaştıkları Kısmet isimli filme konuk sanatçı olarak katılır.

1975 senesindeAli Kocatepe , Esmeray , İlhan İrem ,Gökben ,Funda ve Ertan Anapa ile birlikte antalya festivaline katılır ve parçaları “antalya’ya koş” aynı yıl plak olarak yayınlanır.

1975 yılında Lalazer Gazinosu'nda ilk defa profesyonel sahne çalışmalarına başlar.

Üçüncü 45'lik çalışması olan "Son Verdim Kalbimin İşine" ile büyük bir patlama yapar. Yaptığı danslar ve showlarla bir anda Türkiye gündemine oturur. Bu büyük çıkışın arkasından "Kalbimi Affettim", "Seni Çok Özledim", "Gülme Komşuna" gibi büyük hitler yapar." Son Verdim Kalbimin İşine" , "Kalbimi Affettim" ve "Gülme Komşuna" plakları ile ardı ardına 3 tane altın plak ödülü alır.

1979 yılında"Çırpınış" adlı TRT tarihinin ilk TV müzikalini hazırladı. 1981 senesinde sözü ve müziği Olcayto Ahmet Tuğsuz'a ait “Naciye” adlı şarkısı ile iyi bir çıkış yapar. 1986 yılında "Naciye" ve "Leyla" şarkıları ile tekrar çıkış yapar.

Leopar desenli kıyafetler denilince Türkiye 'de akla gelen ilk isim olan Seyyal Taner, 1989 yılında profesyonel sahne çalışmalarını bırakarak Bodrum’a yerleşti.

Seyyal Taner, 1987 yılında evlendiği Mehmet Dirim'den 2009 yılında boşanıp İstanbul'a döndü.



45'lik Plakları :

1974 - Tanrı Şahidimdir / Şimdi Sen Varsın

1975 - Nene Hatun / Yalnızlığı Bir de Bana Sor

1976 - Son Verdim Kalbimin İşine / Elveda

1976 - Kalbimi Affettim / Sarmaş Dolaş

1977 - Gülme Komşuna / Seni Çok Özledim

1977 - Sorma Neydi O / Neden Gelmedin

1986 - Şarkım Sevgi Üstüne (Grup Lokomotif ile birlikte)

Albümleri :

1981 - Lider

1986 - Leyla

1989 - Nanay

1991 - Alladı Pulladı

1992 - Kalbimi Çaldın Sevgilim Oldun

1993 - Kalbimi Affettim

1993 - Geliyorum

2002 - Seyyalname

2005 - En İyileriyle Seyyal Taner

2007 - En İyileriyle Seyyal Taner 2 (1986-1987)

2009 - The Best of Seyyal Taner

2012 - Ethnic Rock

Filmleri :

2012 - Dartonlar Ve Lazkit

2006 - Bizim Evin Halleri (Dizi)

2006 - Maçolar (Dizi)

2004 - İstanbul Şahidimdir (Dizi)

2002 - Azad (Dizi)

1986 - Perihan Abla

1976 - Çizmeli Kedi (Seyyal)

1975 - Şehvet Kurbanı Şevket (Nuran)

1974 - Beş Tavuk Bir Horoz

1974 - Cafer'in Nargilesi

1974 - Düşmanlarım Çatlasın

1974 - Gecelerin Ötesi / İster Darıl İster Sarıl

1974 - İmparator

1974 - Kiralık Serseri

1974 - Kısmet (Konuk Oyuncu)

1974 - Televizyon Niyazi

1973 - Cengiz Han'ın Fedaisi (Chun-Li)

1973 - Çoban (Sevda)

1973 - Dağ Kanunu

1973 - Düşman

1973 - Felek

1973 - Gecelerin Hakimi (Sema)

1973 - Gönülden Yaralılar (Gönül Sunar)

1973 - Harman Sonu (Elif)

1973 - Talihsizler

1973 - Katran Bebek (Seyyal)

1973 - Ömer Hayyam

1973 - Vahşet (Ayşe)

1973 - Bu Toprağın Kızı

1973 - Yaralı

1972 - Batıda Kan Vardı / Batıda Ölüm Var

1972 - Benimle Sevişir Misin (Sibel)

1972 - Hacı Murat'ın İntikamı

1972 - Haydut Avcısı

1972 - İlk Aşk

1972 - Kalleşler

1972 - Kanlı Öç

1972 - Kanun Adamı (Rosita)

1972 - Karaoğlan Geliyor

1972 - Mahkum (Lamia)

1972 - Suya Düşen Hayal Oyuncu (Seher/Nevin)

1972- Tehlikeli Görev

1972 - Vahşetin Esirleri

1972 - Vahşi Aşk

1972 - Vur

1972 - Vur Gardaş Vur

1968 - Aslan Bey

1968 - Kara Güneş

1968 - Ölümsüz Adam