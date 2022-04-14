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Seyyiat ne demek, TDK'ya göre Seyyiat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Seyyiat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Seyyiat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Seyyiat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Seyyiat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Seyyiat ne demek, TDK'ya göre Seyyiat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Seyyiat ne demek? Seyyiat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi seyyiat kelimesi. Peki seyyiat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre seyyiat nedir, seyyiat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SEYYİAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Seyyiat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Seyyiat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre seyyiat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kötülükler

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