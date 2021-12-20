Sezai Aydın kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Sezai Aydın'ın biyografisi..
Oyuncu Sezai Aydın'ın vefat haberinin hemen ardından "Sezai Aydın kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? soruları merak konusu oldu. İşte, Sezai Aydın'ın biyografisi..
Yahşi Cazibe dizisinde "benim hayatta sevmediğim 3 şey vardır" repliğiyle milyonların hafızasına kazınan ve birçok önemli projede rol alan Sezai Aydın, hayatını kaybetti. Üzücü haberin hemen ardından Sezai Aydın kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? soruları vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte, Sezai Aydın'ın biyografisi..
SEZAİ AYDIN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, SEZAİ AYDIN'IN BİYOGRAFİSİ..
Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler bölümünde tamamlayan Aydın, içindeki oyuncu olma isteğini durduramayıp, Şehir Tiyatroları sanatçısı olmuştur. Günümüze kadar birçok projede yer alan Aydın, milyonların hafızasına "en sevmediğim 3 şey" repliğiyle kazındı.
Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programını yürütmüş olan ve kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan usta sanatçı, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini başarıyla yürütmüştür. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi13 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'nde, Seslendirme ve Oyunculuk eğitimleri vermektedir.
69 yaşındaki Sezai Aydın, 20 Aralık 2021 tarihinde, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
Nekrassov : Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012
Buluşma Yeri : Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
Tekrar Çal, Sam : Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Seni Seviyorum (oyun) : William Douglas - Tiyatrokare - 2005
Hadi Öldürsene Canikom : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004
Dosya (oyun) : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000
Lüküs Hayat : Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
Tatlı Çarşamba : Murıel Resnık
ROL ALDIĞI PROJELER
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000
Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
Oynadığı bazı dizi filmler
Koca Koca Yalanlar - Rıza - 2018
Altınsoylar - Mülayim Altınsoy - 2016
Gönül İşleri - Muzaffer - 2014 [1]
Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013
Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012
Çocukluk Günleri - 2009
Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu : Mahalle Berberi - 2009
Gece Gündüz - 2008
Sessiz Gemiler - 2007
Gizli Patron - 2006
Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005
Beni Bekledinse - 2004
Serseri - 2003
Kınalı Kar - 2002
İç Güveyi Billy - 1999
Örümcek (dizi) - 1998
Kanal Yumuşak G - 1998
Yeni Bir Yıldız - 1997
Umut - 1997
Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993
Kaynanalar - 1974
Aşk Bir Hayal- Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca
DUBLAJ
Peter Pan Kaptan Hook
Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri (çizgi film)
Cosby Show dizisinde Bill Cosby karakteri
Obelix (Hopdediks)
Sylvester Stallone
Ayı Yogi (çizgi film)
Robert de Niro
Al Pacino
Red Kit'teki Joe Dalton karakteri (çizgi film)
İnanılmaz Aile Edna
Shrek sonsuza dek mutlu
Testere 4,5,6,7 John Kramer