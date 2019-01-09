SAKARYA (AA) - Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (SGC) ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sezai Matur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Matur, mesajında, gazeteciler için zor bir dönem yaşandığının altını çizerek, "İşsiz gazetecilerin sayısı rekor düzeyde arttı. 10 Ocak'ı Çalışan Gazeteciler Günü değil, mücadele günü olarak görmeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.

10 Ocak'ın gazetecilerin çalışma haklarına iyileştirmeler getiren ve sosyal haklarını güvence altına alan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 günü Resmi Gazetede yayınlanması nedeniyle 10 yıl süreyle "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlandığını anlatan Matur, şunları kaydetti:

"1971 askeri müdahalesiyle çalışanların haklarına ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar sonrasında 10 Ocak bayram olmaktan çıkarıldı ve 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanmaya başlandı. Ancak son dönemde çalışamayan ve işsiz gazeteci sayısının rekor düzeyde artması nedeniyle 10 Ocak'ı bir 'Mücadele Günü' olarak görmeye başladık. Bugün artık gazetecilik TÜİK verileri ile resmen işsizliğin en yüksek olduğu mesleklerden biri olarak kabul edilmektedir. Çok düşük ücretlerle, çok zor şartlarda çalışmak durumunda kalan gazeteciler, geçen yıl ülkemizin yaşadığı ekonomik krizle birlikte hepten işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Kriz sonrası 2 büyük gazete ile birlikte Anadolu'da çok sayıda gazete kapanmış, yüzlerce meslektaşımız işsiz kalmıştır. Çok sayıda gazete de kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır."

Çalışma koşulları iyileştirilmiş, özgür bir ortamda mesleğini icra eden gazetecilerin ülkenin aydınlık geleceğine çok daha fazla katkı sunacağını vurgulayan Matur, bu bilinçle vatandaşların basın kuruluşlarına her zamankinden daha fazla sahip çıkmalarını beklediklerini aktardı.

Matur, "Zor bir dönem geçiren basının, halkın gözü kulağı ve de sesi olduğunu unutmadan bizlere destek olan halkımıza şükranlarımızı sunarken, meslektaşlarımızın 10 Ocak Basın Mücadele Günü’nü kutluyoruz." ifadesini kullandı.