Sezen Cumhur Önal Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEZEN CUMHUR ÖNAL KİMDİR?

Doğum tarihi : 29.Ekim.1938

Sezen Cumhur Önal kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Söz Yazarı, Talk-Show Sunucusu

Sezen Cumhur Önal doğum yeri : Akseki, Antalya

SEZEN CUMHUR ÖNAL BİYOGRAFİSİ

Sezen Cumhur Önal, 29 Ekim 1938 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesinde İstanbul’lu aile, Nihal ve Fahretin Önal çiftinin ikinci oğlu olarak doğmuştur. İstanbul’un Maçka semtinde Maçka Palas apartmanında otururlarmış. Babası Fahrettin Önal Kaymakamlık, valilik ve belediye başkanlığı da yapmış bir bürokrattır. Türk sinemasının ünlü senaristi Safa Önal Sezen Cumhur Önal'ın ağabeyidir. Sezen Cumhur Önal 1958 yılında daha 20 yaşındayken gazeteciliğe başladı ve Tercüman Gazetesi'nin Beyoğlu muhabirliğini yaptı. 1960'da İstanbul İl Radyosu'nda 'Plaklar Arasında' adında bir programla radyo yayıncılığı hayatı başladı.

1960'lı yıllarda Fecri Ebcioğlu ile birlikte yabancı şarkılara Türkçe sözler yazarak o tarihte "aranjman" veya "Türkçe sözlü hafif müzik" olarak da adlandırılan "Türk Pop Müziği"nin öncülüğünü yapmışlardır. Fecri Ebcioğlu'nun Fransız şarkıcı Salvatore Adamo'ya "Her yerde kar var" şarkısını Türkçe okutmasıyla şarkılara Türkçe sözler yazma modası başladı, devamı da Sezen Cumhur'dan geldi. Johny Holiday, Sacha Distel ve Mina gibi Avrupa'nın ünlü şarkıcılarına da sözler yazmıştır

Sezen Cumhur Önal, 60'lı ve 70'li yıllarda pek çok İtalyanca, Fransızca, Almanca ve İngilizce şarkıyı Türkçeleştirmiştir. Dönemin şarkıcıları Tanju Okan, Özdemir Erdoğan, Ertan Anapa, Kamuran Akkor, Selçuk Ural, Berkant Akgürgen, Mehmet Taneri, Yavuz Özışık, Füsun Önal, Serpil Örümcer, Lale Belkıs ve Nilüfer gibi şarkıcılara şarkılar yazmıştır.

1985’ten itibaren TRT için efsanevi bir program olan ve genellikle geçmişin beğenilen şarkılarını sunduğu “Müzik Yelpazesi”ni hazırlayıp sundu.

Sezen Cumhur Önal, proğramlarını sunarken takdim ettiği şarkıcılar hakkında “Çikolata renkli” ve “kadife sesli” gibi benzetmeler yaparak ilgimizi çekmiştir. Bazılarının ne manaya geldiğini anlamasak da, kulağa hoş gelen, içinden “aşk” ve “şarkı” kelimeleri geçen yüzlerce romantik cümlenin yaratıcısıdır.

Şimdiye kadar 900'ün üzerinde şarkı sözü yazan Sezen Cumhur Önal, Türk Pop müziğine yaptığı hizmetlerden dolayı da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı ünvanıyla onurlandırılmıştır. 2005 yılında Fransa ve 2006 yılında İtalyahükümetleri tarafından ‘Sanat Şövalyesi Madalyası’ ile ödüllendirilmiştir.

Radyo ve televizyonlarda şarkıları sunarken arka arkaya sıraladığı onlarca romantik kelime ve şarkıcılar için kullandığı “Çikolata renkli şarkıcı” ve “kadife sesli” gibi tanımlamalarla hafızalara yer etmiştir.

Türkçe'yi güzel kullandığı için kendisine "Türk Dil Kurumu Onur Ödülü" verilmiştir.



Johnny Hallyday'in Ne Joues Pas Ce Jeu La ve Anneau d’Or adlı iki şarkısına Türkçe sözler yazmıştı ve Hallyday bu şarkıları "Yeşil Gözleri İçin" ve "Altın Yüzük" adları ile Türkçe olarak plağa okumuştu. Az bulunan bir koleksiyon malzemesi olarak aşırı talep gören her iki şarkının da yer aldığı bu 45'lik plak 2003 yılında Fransa’da bir açık arttırma'da 15.000 Euro'ya satılmıştır.

2002 yılında Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisinin bir bölümünde ve 2011 yılında da Yahşi Cazibe adlı televizyon dizisinin bir bölümünde konuk oyuncu olarak rol almıştır.