Sezen Ünlü'nün babası kızının vasiyetini açıkladı: Ben ölürsem gözlerimi bağışlayın

Türkiye'nin en büyük sorunlarından olan kadın cinayetlerinin son kurbanı olan Sezen Ünlü cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgunda ailesi tarafından teslim alınırken acılı baba Serdar Ünlü kızının vasiyeti hakkında konuştu.

Serdar Ünlü," Benim kızımın ‘ben ölürsem gözlerimi bağışlayın’ diye vasiyeti var." dedi. Baba Ünlü, "Baba ölürsem organlarımı bağışlayın' derdi. Kızımın gözlerini bağışladım. Benim kızım böyle bir kızdı” ifadelerini kullandı.

Acılı baba kızının Anıl Y. tarafından darp edildikten sonra rapor aldığını ve şikayette bulunduğu aktardı. Baba Ünlü, kızının bir süredir kendisiyle kaldığını ifade ederek, Anıl Y.’nin kızını sokakta öldürdüğünü kaydetti.

"ADAMIN, KIZIMIN IRZINA GEÇTİĞİNDEN HABERİM YOKTU"

Baba Ünlü olaya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Benim kızım sağlık meslek lisesine gidiyordu. Okuyan bir kızdı. Adamın, kızımın ırzına geçtiğinden haberim yoktu. Kızımı ona vermeyecektim. ‘Önemli değil, sen okulunu bitir. 18 yaşından sonra istediğinle evlen’ dedim. Evlenecek yaşta değildi. ‘Ben bu şekilde gezemem’ deyip evlenmek istedi. "

"DARP RAPORU ALDIK, ŞİKAYETÇİ OLDUK, ADAMI TUTUKLAMADILAR"

Anıl Y. ve kızının sürekli tartıştıklarını kaydeden Serdar Ünlü," Kızı evden dışarı salmıyordu. Kaynanası, kaynatası hepsi bir yerde yaşıyordu. Kızım sıkılmış, ‘babama gideceğim’ deyince kızımı dövmüş. Ben de kızımı geri aldım. İki gözü de mordu. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk. Adamı tutuklamadılar. Benim kızım öldü. Adamı içeri atsalardı kızım şu anda yaşıyor olacaktı. Adamı içeriye atsalardı kızımın yaşamasına yeterdi. Belki akıllanırdı. Tehdit mesajları hala duruyor. Bu adamın aynı suçtan sabıkası var. Eskiden nişanlı olduğu kızın fotoğraflarını çekip sağa sola atacağım diye tehdit etmiş, bundan mahkemesi bile var." ifadelerini kullandı.

Acılı baba kızının sürekli takip edildiğini belirterek," Ablasına giderken tutup arsaya sokup öldürmüş. 2-3 ay sonra da kızımı öldürdü.” dedi.