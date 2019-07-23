Sezgin Tanrıkulu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?

Doğum tarihi : 27.Mayıs.1963

Sezgin Tanrıkulu kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Avukat, Siyasetçi, Milletvekili

Sezgin Tanrıkulu doğum yeri : Lice, Diyarbakır

SEZGİN TANRIKULU BİYOGRAFİSİ

Sezgin Tanrıkulu, 27 Mayıs 1963 tarihinde Diyarbakır, Lice’de doğmuştur. Tam adı Mustafa Sezgin Tanrıkulu’dur. Babasının adı Fehmi, annesinin adı Sabahat'tır.

İstanbul ÜniversitesiHukuk Fakültesinden mezun oldu. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını yaptı. İstanbul'da Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı.

1985 yılında Diyarbakır’da Serbest avukatlık yapmaya başladı. 1986-2002 yılları arasında Diyarbakır Barosu Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı, 2002-2008 yılları arasında ise Diyarbakır Barosu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1988 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesinin kuruculuğuna öncülük etti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında yer aldı ve 1998'den itibaren Diyarbakır Temsilciliğini yaptı. İnsan Hakları alanında çok sayıda toplantı, gösteri, panel, ulusal ve uluslararası organizasyona katkı sağladı ve birçok rapor, bildirinin yazılmasına öncülük etti. 1997 yılında Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görüldü.



Ekim 2009 tarihinde Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak gelen 34 PKK'lı teröriste avukatlık yaptı.

Sezgin Tanrıkulu, Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Sezgin Tanrıkulu, Remziye Tanrıkulu ile evlidir. 3 çocuğu vardır.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan seçimlerde TBMM 24. Dönem İstanbul CHPmilletvekilli olarak seçilmiştir. Genel Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 25 Ocak 2016 tarihinde Genel Başkan yardımcılığı görevi bitti.

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili seçildi.

Kitabı :

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine Başvuru Yöntemi