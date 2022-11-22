SGK'dan kayıt dışı denetlemesi

SGK ayıt dışı istihdamla mücadelesini sürdürüyor, bu yılın ocak-ekim döneminde 124 bin 237 iş yeri ve 946 bin 942 çalışanı denetledi- 1100 iş yeri ve 38 bin 643 çalışan için toplam 762 milyon lira cezai işlem uygulandı

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SGK'dan kayıt dışı denetlemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ocak-ekim döneminde 124 bin 237 iş yeri ve 946 bin 942 çalışanı denetledi. Kayıt dışı olduğu tespit edilen 1100 iş yeri ve 38 bin 643 çalışan için toplam 762 milyon lira ceza kesildi.

Kayıt dışı istihdamla mücadeleye aralıksız devam eden SGK, bu kapsamda sosyal güvenlik denetmenleri eliyle çalışmalarını sürdürüyor.

İHBARLAR DİKKATLE DEĞERLENDİRİLİYOR

Özelikle kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu illere odaklanan kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iletişim merkezi "Alo 170"e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alıyor.

2007'de yüzde 45 civarında olan kayıt dışı istihdam oranını, yürütülen etkin mücadeleyle yüzde 33 seviyesine kadar düşüren Kurum, Türkiye genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda bu yılın ocak-ekim döneminde 124 bin 237 iş yeri ve 946 bin 942 çalışan denetleyen Kurum, 1100 kayıt dışı iş yeri ve 38 bin 643 kayıt dışı istihdam tespit etti. Bu usulsüzlükler için toplam 762 milyon lira ceza uygulandı.

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Ağustos ayı itibarıyla SGK'ye kayıtlı 18 milyon 921 bin 4/a (işçi), 3 milyon 179 bin 4/b (esnaf) ve 3 milyon 217 bin 4/c (memur) statüsünde olmak üzere 25 milyonun üzerinde aktif sigortalı bulunuyor.

Buna karşın, sistemde dosya bazında 13 milyon 48, kişi bazında ise 13 milyon 849 pasif sigortalı yer alıyor. Bu rakamlarla Kurumun aktif-pasif oranı 2022 yılı itibarıyla 1,94 düzeyinde seyrediyor. Bu da sistemde 1 emekliye karşılık 2 çalışanın bulunduğu anlamına geliyor.

YIL SONU FİNANSMAN AÇIĞI TAHMİNİ 88 MİLYAR LİRA

SGK'nin 2022 yılı sonu itibarıyla gelirlerinin 952 milyar 599 milyon lira, giderlerinin 1 trilyon 40 milyar 861 milyon lira, açık finansmanın ise 88 milyar 262 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

Kurumun 2023 yılı için ise gelirlerinin 1 trilyon 523 milyar 12 milyon lira, giderlerinin 1 trilyon 582 milyar 204 milyon lira, açık finansmanının ise 59 milyar 192 milyon lira olması bekleniyor.

KAYNAK: AA

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