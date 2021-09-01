SGK Genel Müdürü İsmail Yılmaz görevden alındı! Yeni görevini bizzat açıkladı

SGK Genel Müdürü İsmail Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 yıldır memuriyetten genel müdürlüğe, görev aldığım Kurumumda, Kurum Başkan Yardımcılığı ve Kurum Başkan Vekilliği görevim bakanlık özel kaleme çekilmem nedeni ile sona ermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atadığı bu görevler için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsmail Yılmaz, 2 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. Yılmaz, Kurum Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı görevini vekaleten yürütüyordu.