SGK'da büyük vurgun: Kendilerini organ nakli olmuş gibi gösterek 1 milyon 800 bin TL zarara uğrattılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu, bir kamu hastanesinde çalışan bilgi işlem, güvenlik görevlileri ve eczacı kalfalarının iş birliği içinde planlayarak gerçekte hasta olmayan kişilerin kimlik bilgilerini kullanıp organ nakli olmuş gibi gösterdikleri ve bu yöntemle para karşılığında ilaç kullanım raporları çıkardıkları tespit edildi.

EVLERİNDE 3 BİN 500 İLAÇ BULUNDU

Bu tespitin ardından 23 şüphelinin adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyonlarla hastanenin bilgi işlem sorumlusu A.C., hastanenin güvenlik görevlisi S.Y., eczane kalfaları A.D., H.Y., A.B., F.Y. ve B.Y.'nin ve kimliği henüz öğrenilemeyen 16 kişiyi gözaltına aldı. Baskın düzenlenen evlerde yapılan aramalar sonucu, çok sayıda reçete ile özel reçeteye tabi 3 bin 500 adet ilaç ele geçirildi.

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, şüphelilerin bu yolla 179 reçete ile ilaç aldıklarını ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) 1 milyon 800 bin TL zarara uğrattığını tespit etti. Ayrıca pandemi sürecinden faydalanan şüphelilerin, aile hekimleri üzerinden reçete yazdırdıkları da belirlendi.

10 KİŞİYE EV HAPSİ CEZASI

Gözaltına alınan güvenlik görevlisi S.Y., ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Daha önce hastaneye gelen eczane kalfası A.D. konuyu bana anlattı, paraya ihtiyacım vardı kabul ettim. Benim yaptığım rapor hazırlanması için A.D.'yi ve diğer eczane çalışanlarını bilgi işlem bölümüne götürmek veya doktorlarla görüştürmekti. Bunun karşılığında bana para veriyorlardı" dedi.

Gözaltına alınan 23 şüphelinin 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 17 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 10 kişiyi ev hapsi cezasına çarptırarak kalan 10 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.