Shae Hutchinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shae Hutchinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shae Hutchinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shae Hutchinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shae Hutchinson 9 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shae Hutchinson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shae Hutchinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 12 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Shae Hutchinson'nin Farnborough FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shae Hutchinson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/shae_armari11/
Shae Hutchinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shae Hutchinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Norwich U21
5 Mart 2022 yılında Braintree
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
12 Kasım 2022 yılında Farnborough
Shae Hutchinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shae Hutchinson şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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