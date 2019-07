Shailene Woodley Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SHAİLENE WOODLEY KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Kasım.1991

Shailene Woodley kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Sinema Oyuncusu

Shailene Woodley doğum yeri : Simi Valley, Kaliforniya, ABD.

SHAİLENE WOODLEY BİYOGRAFİSİ

Shailene Woodley, 15 Kasım 1991 tarihinde ABD. Kaliforniya'da, Simi Valley’de doğmuştur. Annesinin adı Lori, babasının adı Lonnie Woodley’dir. Tanner adında bir erkek kardeşi vardır. 4 yaşında modellik yapmaya başladı. 15 yaşında iken annesi ve babası boşandı. 15 yaşında anne-babasının ayrıldığı dönemde skolyoz (omurga eğriliği) teşhisi kondu ve uzun bir süre sırt desteği kullanmak zorunda kaldı.

Shailene Woodley, The Secret Life of the American Teenager’a kadar, çocuk oyuncu olarak pek çok popüler dizide yer aldı. Bunların arasında, Without a Trace, Everybody Loves Raymond, CSI:NY ve My Name is Earl de var. O.C. dizisinde altı bölüm boyunca Mischa Barton’ın canlandırdığı Marissa’nın kız kardeşini oynaması popülaritesini arttırdı.

2008-2011 yılları arasında yayınlanan ve genç seyirci kitlesini hedefleyen ABC aile dizisi The Secret Life of the American Teenager kariyerinin dönüm noktası oldu.

2004 yılında“A Place Called Home” adlı TV filminde Ann Margaret’in kızı rolünde yer aldı. Ertesi yıl, Amerikan gençlik edebiyatının 1980’lerdeki örneklerinden American Girl serisinden uyarlanan, 1750’lerde geçen Felicity: An American Girl Adventure dizisinde Felicity karakterini oynadı.

İlk sinema filmi, çok küçük bir rolde gözüktüğü “Moola”ydı. Sinema kariyerinin dönüm noktası ise yılın en fazla övgü toplayan filmlerinden biri olan 2011 yılında yapılan “Senden Bana Kalan” oldu. George Clooney’nin canlandırdığı Matt King’in büyük kızı Alexandra rolü ona başta Altın Küre ödülleri olmak üzere filmin katıldığı pek çok festivalde çeşitli adaylıklar ve ödüller getirdi.

Shailene Woodley, 2014 yılında “Uyumsuz” adlı sinema filminde başrollerini Theo James ve Kate Winslet ile paylaştı.

2016 yılında yönetmenliğini Oliver Stone'un yaptığı ve eski bir CIA çalışanı olan Edward Snowden'in binlerce CIA dosyasını yayan ve basınla paylaşan öyküsünü anlatan "Snowden" adlı sinema filminde; Joseph Gordon Levitt, Nicolas Cage ve Melissa Leo ile birlikte oynadı.



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1(Tris) (Sinema Filmi)

2016 - Snowden (Lindsay Mills) (Sinema Filmi)

2015 - Insurgent / Kuralsız (Sinema Filmi)

2014 - İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Mary Jane Watson ) (Sinema Filmi)

2014 - Uyumsuz / Divergent (Beatrice Prior / Tris ) (Sinema Filmi)

2014 - Karda Bir Beyaz Kuş / White Bird in a Blizzard (Kat Connors) (Sinema Filmi)

2014 - Aynı Yıldızın Altında (Hazel Grace Lancaster) (Sinema Filmi)

2013 - The Spectacular Now (Aimee Finicky) (Sinema Filmi)

2011 - Senden Bana Kalan (Alexandra King) (Sinema Filmi)

2010 - Teen Choice Awards 2010 (Kendisi)(Tv Programı)

2008 - The Secret Life of the American Teenager (Amy Juergens)(TV Dizisi)

2005 - Felicity: An American Girl Adventure

2003-2004 - The O.C. (dizi)

1999 - Replacing Dad (Sinema Filmi)