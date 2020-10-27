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Shakhtar Donetsk - İnter maçı CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor. B Grubu ikinci maçında Shakhtar Donetsk, Inter'i ağırlıyor. Shakhtar Donetsk - Inter maçını canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

Shakhtar Donetsk - İnter maçı CANLI İZLE

Geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Ligi finalisti Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. B Grubu ilk maçında Borussia Monchengladbach'ı evinde ağırlayan Inter, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Grubun ikinci maçında ise Shakhtar Donetsk ve Inter maçı oynanacak. Inter'e rakip olduğu üç resmi maçta galibiyet alamayan Shakhtar Donetsk (1B 2M), Milano ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı iç saha maçını kazanamayan Shakhtar (3B 3M), son galibiyetini Şubat 2018'de Roma karşısında aldı (2-1). Peki, Shakhtar Donetsk - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Shakhtar Donetsk ve Inter, grubun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele, bu akşam TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, NSK Olimpiyskiy Stadı'nda oynanacak. Maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını ise Martin Margaritov ve Divan Valkov üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Shakhtar Donetsk - Inter mücadelesi de bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 2 kanalından izlenebilecek. 

Shakhtar Donetsk - Inter maçını canlı izlemek için tıklayınız.

Shakhtar 11'i: Trubin, Khotcholava, Bondar, Korniienko, Dodo, Bonfim, Maycon, Antonio, Solomon, Tete, Dentinho.

Inter 11'i: Handanovic, de Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Young, Hakimi, Vidal, Barella, Brozovic, Lautaro, Lukaku.

2. HAFTA MAÇLARI

27 Ekim Salı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A    

20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München  
23:00 Atletico Madrid v Salzburg  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B

20:55 Shakhtar Donetsk v Inter 
23:00 Mönchengladbach v Real Madrid  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C

23:00 Marseille v Manchester City  
23:00 Porto v Olympiakos  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D
23:00 Atalanta v Ajax  
23:00 Liverpool v Midtjylland  

28 Ekim Çarşamba: 

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E 
20:55 Krasnodar v Chelsea  
23:00 Sevilla v Rennes  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F
23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg
23:00 Club Brugge v Lazio  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G
23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev  
23:00 Juventus v Barcelona  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H
20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain  
23:00 Manchester United v RB Leipzig  

Onur Çelik
Spor Editörü


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