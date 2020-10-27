Shakhtar Donetsk - İnter maçı CANLI İZLE

Geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Ligi finalisti Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. B Grubu ilk maçında Borussia Monchengladbach'ı evinde ağırlayan Inter, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Grubun ikinci maçında ise Shakhtar Donetsk ve Inter maçı oynanacak. Inter'e rakip olduğu üç resmi maçta galibiyet alamayan Shakhtar Donetsk (1B 2M), Milano ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı iç saha maçını kazanamayan Shakhtar (3B 3M), son galibiyetini Şubat 2018'de Roma karşısında aldı (2-1). Peki, Shakhtar Donetsk - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Shakhtar Donetsk ve Inter, grubun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele, bu akşam TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, NSK Olimpiyskiy Stadı'nda oynanacak. Maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını ise Martin Margaritov ve Divan Valkov üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Shakhtar Donetsk - Inter mücadelesi de bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 2 kanalından izlenebilecek.

Shakhtar Donetsk - Inter maçını canlı izlemek için tıklayınız.

Shakhtar 11'i: Trubin, Khotcholava, Bondar, Korniienko, Dodo, Bonfim, Maycon, Antonio, Solomon, Tete, Dentinho.

Inter 11'i: Handanovic, de Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Young, Hakimi, Vidal, Barella, Brozovic, Lautaro, Lukaku.

2. HAFTA MAÇLARI

27 Ekim Salı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A

20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München

23:00 Atletico Madrid v Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B

20:55 Shakhtar Donetsk v Inter

23:00 Mönchengladbach v Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C

23:00 Marseille v Manchester City

23:00 Porto v Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D

23:00 Atalanta v Ajax

23:00 Liverpool v Midtjylland

28 Ekim Çarşamba:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E

20:55 Krasnodar v Chelsea

23:00 Sevilla v Rennes

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F

23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg

23:00 Club Brugge v Lazio

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G

23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev

23:00 Juventus v Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H

20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain

23:00 Manchester United v RB Leipzig