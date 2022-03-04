Shakhtar Donetsk'in antrenörü savaşta öldürüldü! Rus kurşunlarının hedefi oldu!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları birçok ülke tarafından tepki toplarken belli yaptırımlar da getirilmişti. Spor camiasından da birçok yaptırımın uygulandığı Rusya, her ne kadar kabul etmese de saldırıda sivillerin de canına kast ediyor. Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk'in yetkilileri, kulübün genç takım antrenörlerinden birinin savaş nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULADI

Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ölüm haberini doğruladı. Palkin, "Bir çalışanımız dün hayatını kaybetti. Kendisi çocuk koçuydu. Bir Ruıs mermisi ona isabet etti ve öldü. Rusya Ukraynalıları öldürüyor. Bu çılgınlığı durdurun! Susmayın, konuşun! Aksi takdirde, bu sizin yenilginiz olacaktır. Tüm gelecek nesiller tarafından hatırlanacak bir yenilgi. Dünya tarihinden silinemeyecek bir yenilgi. Ve her biriniz işlenen suçların suçunu ve sorumluluğunu taşıyacaksınız." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAKİ SPOR CAMİASINA SESLENDİ

Rusya'da yer alan sporcu ve spor yöneticilerine de seslenen Palkin, "Rus futbol kulüplerinin sahiplerine, yöneticilerine ve oyuncularına sesleniyorum. Rusya, Ukrayna'ya korkunç ve hain bir askeri saldırı gerçekleştirdi. Her birinizin bulunduğu ve her zaman sıcak bir şekilde karşılandığınız bir ülke. Akrabalarınız, arkadaşlarınız var, hatta bazılarınızın doğduğu bir ülke ve bu ülke Rus ordusu tarafından ağır silahlarla yok ediliyor. Tüm dünya bu çılgınlığı durdurmak için harekete geçmenizi bekliyor ama korkuyorsunuz." dedi.

"KORKUNUZ EN BÜYÜK YENİLGİNİZDİR"

Kanlı rejimlere karşı korkulmaması gerektiğini söyleyen Palkin "Sporda korku, zafer olasılığını sıfıra indiren duygudur. Ukrayna'daki savaşa karşı çıkma korkunuz yıkılan şehirler, korkunuz sivil halk arasında binlerce ve binlerce ölüm, korkunuz ölü çocuklar ve milyonlarca insanın sakat kaderi... Kanlı rejime karşı gelme korkunuz en büyük yenilginizdir." şeklinde konuştu.