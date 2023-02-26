Shalev Harush kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shalev Harush Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shalev Harush adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shalev Harush Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shalev Harush 8 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da שלו הראש şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shalev Harush Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Y.O Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Shalev Harush'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Shalev Harush Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shalev Harush isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shalev Harush Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shalev Harush futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Ashdod

Shalev Harush Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shalev Harush şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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