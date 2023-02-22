Shammasu Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shammasu Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shammasu Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shammasu Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shammasu Mohammed {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shammasu Mohammed Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Shammasu Mohammed'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shammasu Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shammasu Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Nasarawa United
Shammasu Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shammasu Mohammed şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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