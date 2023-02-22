Shamsudeen Ashimu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shamsudeen Ashimu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shamsudeen Ashimu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shamsudeen Ashimu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.