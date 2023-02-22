Shamsudeen Ashimu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shamsudeen Ashimu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shamsudeen Ashimu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shamsudeen Ashimu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shamsudeen Ashimu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shamsudeen Ashimu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Shamsudeen Ashimu'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shamsudeen Ashimu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shamsudeen Ashimu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Kasım 2021 yılında Niger Tornad.
Shamsudeen Ashimu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shamsudeen Ashimu şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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