Shane Dunne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shane Dunne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shane Dunne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shane Dunne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shane Dunne 4 Nisan 1993 tarihinde Meath şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shane Dunne Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shane Dunne'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Shane Dunne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Shane Dunne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shane Dunne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Woking
1 Ağustos 2010 yılında Killester Utd
1 Şubat 2012 yılında Monaghan United
1 Temmuz 2012 yılında Athlone Town
1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2014 yılında Wexford Youths
12 Ocak 2015 yılında Drogheda United
20 Temmuz 2015 yılında Wexford Youths
31 Aralık 2015 yılında Drogheda United
1 Ocak 2016 yılında Wexford Youths
1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2019 yılında Athlone Town
1 Ocak 2020 yılında Goulburn V. S.
7 Ocak 2022 yılında Hampton & Rich.
Shane Dunne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shane Dunne şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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