Shane Farrell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shane Farrell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shane Farrell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shane Farrell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shane Farrell 26 Haziran 2000 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shane Farrell Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Shane Farrell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 8 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Shane Farrell'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Shane Farrell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shane Farrell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shane Farrell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shane Farrell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2018 yılında Shelbourne

Shane Farrell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shane Farrell şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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