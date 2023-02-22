Shane Griffin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shane Griffin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shane Griffin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shane Griffin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shane Griffin 8 Eylül 1994 tarihinde Cork şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Shane Anthony Griffin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shane Griffin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shane Griffin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shane Griffin'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Shane Griffin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Shane_Griff

Shane Griffin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shane Griffin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shane Griffin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shane Griffin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Reading U18

1 Temmuz 2013 yılında Reading U21

1 Temmuz 2015 yılında Reading

4 Şubat 2017 yılında Cork City

20 Aralık 2019 yılında St. Pat's

1 Ocak 2022 yılında Shelbourne

Shane Griffin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shane Griffin şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shane Griffin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Carrigaline United (-2011), Reading FC (2011-2013)

İrlanda U21 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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