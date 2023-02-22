Shane Mceleney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shane Mceleney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shane Mceleney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shane Mceleney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shane Mceleney 31 Ocak 1991 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shane Mceleney Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMPLV-SPORT yapmaktadır. Shane Mceleney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shane Mceleney'nin Derry City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shane Mceleney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shane Mceleney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shane Mceleney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shane Mceleney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Derry City

30 Temmuz 2015 yılında St. Pat's

1 Ocak 2017 yılında Ottawa Fury

10 Ocak 2018 yılında Larne FC

10 Ocak 2020 yılında Finn Harps

1 Ocak 2022 yılında Derry City

Shane Mceleney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shane Mceleney şuan Derry City takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.