Shane Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shane Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shane Roberts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shane Roberts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shane Roberts 18 Temmuz 1998 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shane Roberts Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shane Roberts'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shane Roberts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shane Roberts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shane Roberts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shane Roberts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2017 yılında Cape Town Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Cape Town City

9 Ocak 2022 yılında TS Galaxy FC

30 Haziran 2022 yılında Cape Town City

23 Temmuz 2022 yılında Royal AM

Shane Roberts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shane Roberts şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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