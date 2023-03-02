Shaq Coulthirst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaq Coulthirst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaq Coulthirst adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaq Coulthirst Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaq Coulthirst 2 Kasım 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Shaquile Tyshan Coulthirst şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaq Coulthirst Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shaq Coulthirst, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Shaq Coulthirst'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shaq Coulthirst Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaq Coulthirst isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaq Coulthirst Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaq Coulthirst futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tottenham U21

3 Ocak 2014 yılında Leyton Orient

4 Şubat 2014 yılında Tottenham U21

28 Mart 2014 yılında Torquay

31 Mayıs 2014 yılında Tottenham U21

4 Ağustos 2014 yılında Southend United

4 Mart 2015 yılında Tottenham U21

13 Mart 2015 yılında York City

31 Mayıs 2015 yılında Tottenham U21

14 Ağustos 2015 yılında Wigan

1 Kasım 2015 yılında Tottenham U21

22 Ocak 2016 yılında Peterborough

19 Ocak 2017 yılında Mansfield Town

31 Mayıs 2017 yılında Peterborough

26 Temmuz 2017 yılında Barnet

17 Eylül 2020 yılında Boreham Wood

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Kasım 2021 yılında Billericay

8 Şubat 2022 yılında Ebbsfleet

Shaq Coulthirst Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaq Coulthirst şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Shaq Coulthirst Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İngiltere U19 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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