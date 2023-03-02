Shaun Jeffers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaun Jeffers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaun Jeffers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaun Jeffers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaun Jeffers 14 Nisan 1992 tarihinde Bedford şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Shaun Elliot Jeffers şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaun Jeffers Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Shaun Jeffers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 7 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Shaun Jeffers'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shaun Jeffers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaun Jeffers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaun Jeffers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaun Jeffers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Coventry City

6 Ağustos 2010 yılında Cheltenham

1 Şubat 2011 yılında Coventry City

17 Şubat 2011 yılında Cambridge Utd.

31 Mayıs 2011 yılında Coventry City

31 Ağustos 2012 yılında Tamworth

1 Kasım 2012 yılında Coventry City

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2013 yılında Peterborough

28 Ocak 2014 yılında Newport County

1 Temmuz 2015 yılında Yeovil Town

2 Şubat 2016 yılında Woking

1 Mart 2016 yılında Yeovil Town

3 Ağustos 2016 yılında Chelmsford

11 Temmuz 2017 yılında Boreham Wood

16 Şubat 2018 yılında Hampton & Rich.

31 Mayıs 2018 yılında Boreham Wood

1 Temmuz 2018 yılında Brackley

1 Temmuz 2019 yılında Chelmsford

7 Temmuz 2020 yılında St. Albans City

Shaun Jeffers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaun Jeffers şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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