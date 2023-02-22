Shaun Want kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaun Want Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaun Want adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaun Want Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaun Want 9 Şubat 1997 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaun Want Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shaun Want, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Shaun Want'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shaun Want Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaun Want isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaun Want Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaun Want futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hamilton A. U20

1 Temmuz 2017 yılında Hamilton Acad.

25 Şubat 2022 yılında Peterhead FC

1 Mayıs 2022 yılında Hamilton Acad.

30 Ağustos 2022 yılında Larne FC

Shaun Want Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaun Want şuan Larne FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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