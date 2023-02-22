Shay Mccartan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shay Mccartan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shay Mccartan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shay Mccartan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shay Mccartan 18 Mayıs 1994 tarihinde Newry şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Seamus Vincent McCartan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shay Mccartan Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Shay Mccartan'nin Glentoran FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shay Mccartan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shay Mccartan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shay Mccartan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shay Mccartan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Burnley U18

1 Temmuz 2012 yılında Burnley U21

31 Ocak 2013 yılında Hyde FC

31 Mayıs 2013 yılında Burnley U21

2 Temmuz 2013 yılında Accrington St.

1 Temmuz 2017 yılında Bradford

24 Temmuz 2018 yılında Lincoln City

31 Mayıs 2019 yılında Bradford

29 Eylül 2020 yılında Ballymena

2 Ağustos 2021 yılında Glentoran

Shay Mccartan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shay Mccartan şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shay Mccartan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Banbridge Town, Glenavon FC (2009-2010), Burnley FC (2010-2012)

Kuzey İrlanda U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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