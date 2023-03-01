Shay Willock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shay Willock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shay Willock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shay Willock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shay Willock 15 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shay Willock Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 29 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Shay Willock'nin FC Walsall ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shay Willock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shay Willock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Kasım 2021 yılında FC Walsall
21 Eylül 2022 yılında Worcester Raid.
26 Kasım 2022 yılında FC Walsall
Shay Willock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shay Willock şuan FC Walsall takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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