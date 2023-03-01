Shay Willock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shay Willock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shay Willock kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shay Willock ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.