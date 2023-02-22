Shea Gordon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shea Gordon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shea Gordon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shea Gordon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shea Gordon 16 Mayıs 1998 tarihinde Derryloughan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Shea Martin Gordon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shea Gordon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shea Gordon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shea Gordon'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shea Gordon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shea Gordon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shea Gordon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shea Gordon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sheff Utd U18

1 Temmuz 2016 yılında Sheff Utd U21

31 Ocak 2017 yılında Motherwell FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Motherwell B

2 Temmuz 2018 yılında Partick Thistle

5 Mayıs 2019 yılında Motherwell B

1 Temmuz 2019 yılında Partick Thistle

13 Ocak 2022 yılında Queen o. t. S.

30 Nisan 2022 yılında Partick Thistle

1 Temmuz 2022 yılında Larne FC

Shea Gordon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shea Gordon şuan Larne FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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