Shedrack Asiegbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shedrack Asiegbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shedrack Asiegbu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shedrack Asiegbu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shedrack Asiegbu 28 Temmuz 1999 tarihinde Umuabali, Abia şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shedrack Asiegbu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Enjay Global Sports yapmaktadır. Shedrack Asiegbu, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Shedrack Asiegbu'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shedrack Asiegbu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shedrack Asiegbu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Abia Warriors
1 Temmuz 2020 yılında Enugu Rangers
Shedrack Asiegbu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shedrack Asiegbu şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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