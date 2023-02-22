Shedrack Oghali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shedrack Oghali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shedrack Oghali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shedrack Oghali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.