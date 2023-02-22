Shedrack Oghali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shedrack Oghali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shedrack Oghali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shedrack Oghali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shedrack Oghali 17 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Shedrack Chukwunalu Oghali şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shedrack Oghali Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linda Sports yapmaktadır. Shedrack Oghali, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Shedrack Oghali'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shedrack Oghali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shedrack Oghali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Delta Force
1 Ocak 2018 yılında Go Round FC
1 Temmuz 2020 yılında FC Heartland
13 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz
1 Mayıs 2021 yılında Rivers United
1 Kasım 2021 yılında Abia Warriors
Shedrack Oghali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shedrack Oghali şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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