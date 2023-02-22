Shefket Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shefket Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shefket Hoxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shefket Hoxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shefket Hoxha 14 Şubat 2002 tarihinde Rhodes şehrinde doğmuştur. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shefket Hoxha Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shefket Hoxha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Shefket Hoxha'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shefket Hoxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shefket Hoxha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shefket Hoxha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shefket Hoxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Diagoras

Shefket Hoxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shefket Hoxha şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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