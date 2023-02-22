Shehu Abdullahi Aliyu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shehu Abdullahi Aliyu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shehu Abdullahi Aliyu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shehu Abdullahi Aliyu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.