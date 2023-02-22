Shehu Abdullahi Aliyu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shehu Abdullahi Aliyu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shehu Abdullahi Aliyu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shehu Abdullahi Aliyu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shehu Abdullahi Aliyu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shehu Abdullahi Aliyu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shehu Abdullahi Aliyu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Shehu Abdullahi Aliyu'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shehu Abdullahi Aliyu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shehu Abdullahi Aliyu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Nasarawa United
Shehu Abdullahi Aliyu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shehu Abdullahi Aliyu şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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