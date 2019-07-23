Shia LaBeouf Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SHİA LABEOUF KİMDİR?
Doğum tarihi : 11.Haziran.1986
Shia LaBeouf kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : İkizler
Meslek : Sinema Oyuncusu
Shia LaBeouf doğum yeri : Los Angeles, California, ABD.
SHİA LABEOUF BİYOGRAFİSİ
Constantine, Ben Robot, Hayatımın Maçı, Şüphe, Transformers, Indiana Jonesve Kristal Kafatası Krallığı ve Kartal Göz filmlerindeki rolleri ile tanınır.
Tam adı Shia Saide LaBeouf olan Shia LaBeouf, 11 Haziran 1986 tarihinde Los Angeles’de ABD.de ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur. Yahudi kökenlidir. Babası Jeffrey Craig LaBeouf, annesi Shayna Saide’nin boşanmasından sonra 10 yaşındayken annesiyle birlikte Los Angeles'a taşındı. Kafelerde kendi hazırladığı stand-up şovlar yaptı. 2003 yılında liseden mezun oldu.
"Holes" filmindeki Stanley rolüyle ünlü oldu.
2000 yılında “Even Stevens” adlı dizide rol aldı ve buradaki rolüyle Emmy ödülünü kazandı.
2007 yılında Transformers filmi en yüksek hasılat yapan filmlerinden biri oldu. 2009 yılında Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi ile devam filmindeydi.2011 yılında filmin üçüncü serisi Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filmi çekildi.
2008 yılında Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı filminde Harrison Ford ile oynadı.
Filmleri :
1998 - Caroline in the City - 4. sezon
1998 - Suddenly Susan - 3. sezon
1998 - Jesse - 1. sezon
1999 - The X Files - 7. sezon
1999 - ER - 6. sezon
1999 - Touched by an Angel - 6. sezon
1999 - Freaks and Geeks - 1. sezon
2000 - Even Stevens - 1. sezon
2001 - Even Stevens - 2. sezon
2001 - The Nightmare Room - 1. sezon
2002 - Even Stevens - 3. sezon
2002 - Kuyu
2003 - Charlie’nin Melekleri: Tam Gaz
2003 - Salak ile Avanak 2: Harry ve Lloyd Buluşursa
2004 - Ben, Robot
2004 - Greatest Game Ever Played, The
2005 - Constantine
2006 - Bobby
2006 - Hayatındaki Azizleri Keşfetme Kılavuzu
2007 - Neşeli Dalgalar
2007 - Şüphe
2007 - Transformers
2008 - Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı
2008 - Kartal Göz
2008 - Seni Seviyorum New York
2009 - Transformers: Yenilenlerin İntikamı
2010 - Borsa: Para Asla Uyumaz
2011 - Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü
2012 - Geçmişin Sırları
2012 - Kanunsuzlar
2013 - Charlie Countryman'ın Gerekli Ölümü
2013 - Nymphomaniac
2013 - GOTTI: In The Shadow Of My Father (Gotti: Three Generations)
2013 - College Republicans
2013 - Charlie Countryman (The Necessary Death Of Charlie Countryman)
2014 - Fury
2015 - Triple Nine
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