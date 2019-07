Shia LaBeouf Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SHİA LABEOUF KİMDİR?

Doğum tarihi : 11.Haziran.1986

Shia LaBeouf kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Sinema Oyuncusu

Shia LaBeouf doğum yeri : Los Angeles, California, ABD.

SHİA LABEOUF BİYOGRAFİSİ

Constantine, Ben Robot, Hayatımın Maçı, Şüphe, Transformers, Indiana Jonesve Kristal Kafatası Krallığı ve Kartal Göz filmlerindeki rolleri ile tanınır.

Tam adı Shia Saide LaBeouf olan Shia LaBeouf, 11 Haziran 1986 tarihinde Los Angeles’de ABD.de ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur. Yahudi kökenlidir. Babası Jeffrey Craig LaBeouf, annesi Shayna Saide’nin boşanmasından sonra 10 yaşındayken annesiyle birlikte Los Angeles'a taşındı. Kafelerde kendi hazırladığı stand-up şovlar yaptı. 2003 yılında liseden mezun oldu.

"Holes" filmindeki Stanley rolüyle ünlü oldu.

2000 yılında “Even Stevens” adlı dizide rol aldı ve buradaki rolüyle Emmy ödülünü kazandı.

2007 yılında Transformers filmi en yüksek hasılat yapan filmlerinden biri oldu. 2009 yılında Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi ile devam filmindeydi.2011 yılında filmin üçüncü serisi Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filmi çekildi.

2008 yılında Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı filminde Harrison Ford ile oynadı.



Filmleri :

1998 - Caroline in the City - 4. sezon

1998 - Suddenly Susan - 3. sezon

1998 - Jesse - 1. sezon

1999 - The X Files - 7. sezon

1999 - ER - 6. sezon

1999 - Touched by an Angel - 6. sezon

1999 - Freaks and Geeks - 1. sezon

2000 - Even Stevens - 1. sezon

2001 - Even Stevens - 2. sezon

2001 - The Nightmare Room - 1. sezon

2002 - Even Stevens - 3. sezon

2002 - Kuyu

2003 - Charlie’nin Melekleri: Tam Gaz

2003 - Salak ile Avanak 2: Harry ve Lloyd Buluşursa

2004 - Ben, Robot

2004 - Greatest Game Ever Played, The

2005 - Constantine

2006 - Bobby

2006 - Hayatındaki Azizleri Keşfetme Kılavuzu

2007 - Neşeli Dalgalar

2007 - Şüphe

2007 - Transformers

2008 - Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı

2008 - Kartal Göz

2008 - Seni Seviyorum New York

2009 - Transformers: Yenilenlerin İntikamı

2010 - Borsa: Para Asla Uyumaz

2011 - Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü

2012 - Geçmişin Sırları

2012 - Kanunsuzlar

2013 - Charlie Countryman'ın Gerekli Ölümü

2013 - Nymphomaniac

2013 - GOTTI: In The Shadow Of My Father (Gotti: Three Generations)

2013 - College Republicans

2013 - Charlie Countryman (The Necessary Death Of Charlie Countryman)

2014 - Fury

2015 - Triple Nine